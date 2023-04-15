Росіяни обстріляли Херсон: дві людини загинули

В суботу, 15 квітня, російські війська черговий раз обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загинули дві жінки. Про це в Facebook повідомила Херcонська ОДА (ОВА).

Як стало відомо, окупанти відкрили вогонь в другій половині дня по Таврійському мікрорайоні міста. Для цього загарбники застосували артилерію.

Фото: Facebook Херсонської обласної державної адміністрації

Ворожі снаряди поціли на територію біля освітнього закладу. Внаслідок атаки загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька.

Фото: Facebook Херсонської обласної державної адміністрації

Напередодні, 13 квітня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. До цього, протягом 12 квітня російські війська 46 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Тоді одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.