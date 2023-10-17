Росіяни обстріляли Херсон і Дніпропетровську область: є поранені

Протягом дня 17 жовтня російські загарбники кілька разів завдали ударів по Херсону, в результаті чого семеро людей отримали поранення. Також під ворожий вогонь потрапила Дніпропетровська область.

Херсонська область

Згідно з повідомленням очільника області Олександра Прокудіна, внаслідок ранкового обстрілу постраждали двоє працівників охоронної фірми. Які під час обстрілу знаходилися у службовій автівці.

Пізніше ворожий снаряд прилетів на територію транспортного підприємства. Тут поранення отримали двоє 52-річних чоловіків. Вони госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями обох гомілок.

Прокудін додав, що ввечері окупанти обстріляли один з мікрорайонів міста Херсон, внаслідок чого поранення отримали дві жінки 57 і 66 років. Ворожі снаряди частково зруйнували житло потерпілих та сусідні багатоповерхівки.

Росіяни також обстріляли рятувальників, які гасили пожежу після чергового обстрілу, але пожежно-рятувальний підрозділ не постраждав, вогнеборцям вдалось загасити воронь.

Дніпропетровська область

Війська РФ 17 жовтня накрили вогнем Дніпропетровську область, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під ворожим ударом опинилися Марганецька та Мирівська громади Нікопольського району.

Загарбники гатили по тамтешніх селах з важкої артилерії та скидали боєприпаси з БпЛА. Внаслідок обстрілів було пошкоджено об’єкт інфраструктури, а інші наслідки атаки ще уточнюються.