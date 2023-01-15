Росіяни обстріляли Херсон: окупанти влучили в приміщення, де працюють представники Червоного Хреста

Армія Російської Федерації 15 січня відкрила вогонь по Херсону. Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста.

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Про це 15 січня повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

В ОП впевнені, що ворог знав, куди завдає удар. Фото: Telegram Тимошенка

Внаслідок обстрілу в будинку виникла пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники. Інформації про постраждалих немає.

"Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко", — зауважив Тимошенко.

Крім того, російські окупаційні війська протягом доби 14 січня 76 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Нагадаємо також, що вночі 13 січня армія країни-агресора РФ обстріляла автобазу у Херсоні. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.