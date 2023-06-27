Росіяни обстріляли Херсон: поранені двоє цивільних

Російські окупанти вдень 27 червня обстріляли Херсон, поранивши двох людей. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що ворог вів вогонь по житлових районах міста.

Внаслідок ворожої атаки до лікарні потрапив 36-річний чоловік. У нього зафіксували ураження черевної порожнини та плеча. Медпрацівники надають йому необхідну допомогу.

Крім того, легкі поранення отримала жінка. Їй надали допомогу на місці.

Нагадаємо, протягом 26 червня війська РФ 55 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонщини області, внаслідок чого двоє людей дістали поранення. Зокрема, по Херсону ворог випустив 14 снарядів.