Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, загинули три жінки

Ввечері, 28 вересня, російські армія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. За попередніми даними, окупанти здійснили обстріл з артилерії.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його інформацією, внаслідок обстрілу загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці. Інформація про постраждалих та руйнування ще уточнюється.

Клименко нагадує, що Херсон щодня знаходиться під ворожими обстрілами. Лише протягом минулої доби окупанти вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії.

Окрім цього, сьогодні окупанти прицільними обстрілами атакували селище Антонівку. Ворожі боєприпаси влучили в житловий будинок та приміщення магазину. Виникли пожежі.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок російської агресії протягом доби 27 вересня загинули двоє людей, ще одна отримала поранення.