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Війна Війна
Категорія
Події
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Росіяни обстріляли Херсонщину: поранені батько і син

херсонщина, обстріли
Російські війська завдали чергового удару по Херсонській області

Сьогодні ввечері російські війська завдали чергового удару по Херсонській області. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки у селі Львове Тягинської громади.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. 

За його інформацією, внаслідок обстрілу поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син.

Постраждалим людям прийшли на допомогу українські військові і доправили їх до лікарні у Херсоні. Наразі лікарі надають поперпілим необхідну меддопомогу.

Російські окупаційні війська протягом доби 14 травня 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення.

Нагадаємо, вранці 13 травня російська авіація завдала ударів по Бериславу. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Автор:
Тетяна Гойденко