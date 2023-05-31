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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено 3-річну дитину

херсонська область
Дитину госпіталізували до Херсона. Фото: Wikimapia

Вдень 31 травня російські окупанти черговий раз обстріляли Широку Балку Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримала трирічна дівчинка.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, рашисти прицільно вдарили по житловому будинку. Уламками скла дівчинці поранило голову.

Її госпіталізували до Херсона, нині лікарі надають дитині необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, протягом минулої доби, окупанти 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

З деокупованої території області за добу евакуйовано 68 осіб.

Напередодні ворог 52 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.

Автор:
Тетяна Гойденко