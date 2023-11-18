Росіяни обстріляли Херсонську та кілька інших областей: як минув день у регіонах (ФОТО)

Протягом дня 18 листопада російські окупанти атакували низку регіонів України, внаслідок чого є жертви.

Війська РФ поранили ще двох людей на Херсонщині

Вдень загарбники атакували Херсон та область, повідомили в пресслужбі прокуратури регіону.

О 13:20 ворог із артилерійської зброї обстріляв селище Велетенське Білозерської громади, поранивши 52-річного місцевого жителя. Потерпілому було надано медичну допомогу.

А близько 14:30 окупанти обстріляли Херсон. Із дрона вони поцілили снарядом по автомобілю місцевого жителя. Внаслідок цього 43-річного чоловіка із травмами доставили до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Харківщини. В регіоні пошкоджено житлові будинки

Війська РФ здійснили й обстріл смт Козача Лопань на Харківщині, поінформували в обласній прокуратурі.

Атака відбулася близько 11:40. Росіяни пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.

Як додали правоохоронці, вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки російських обстрілів Харківщини, 18 листопада 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Харківщини, 18 листопада 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Харківщини, 18 листопада 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Харківщини, 18 листопада 2023. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ситуація на Дніпропетровщині. Ворог застосував дрони та артилерію

Окупанти тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе, зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також він повідомив, що по Марганецькій громаді ворог двічі цілив із важкої артилерії.

Унаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю. Обійшлося без загиблих та постраждалих.