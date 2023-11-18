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Росіяни обстріляли Херсонську та кілька інших областей: як минув день у регіонах (ФОТО)
Протягом дня 18 листопада російські окупанти атакували низку регіонів України, внаслідок чого є жертви.
- Війська РФ поранили ще двох людей на Херсонщині
- Обстріли Харківщини. В регіоні пошкоджено житлові будинки
- Ситуація на Дніпропетровщині. Ворог застосував дрони та артилерію
Війська РФ поранили ще двох людей на Херсонщині
Вдень загарбники атакували Херсон та область, повідомили в пресслужбі прокуратури регіону.
О 13:20 ворог із артилерійської зброї обстріляв селище Велетенське Білозерської громади, поранивши 52-річного місцевого жителя. Потерпілому було надано медичну допомогу.
А близько 14:30 окупанти обстріляли Херсон. Із дрона вони поцілили снарядом по автомобілю місцевого жителя. Внаслідок цього 43-річного чоловіка із травмами доставили до лікарні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Обстріли Харківщини. В регіоні пошкоджено житлові будинки
Війська РФ здійснили й обстріл смт Козача Лопань на Харківщині, поінформували в обласній прокуратурі.
Атака відбулася близько 11:40. Росіяни пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.
Як додали правоохоронці, вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ситуація на Дніпропетровщині. Ворог застосував дрони та артилерію
Окупанти тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе, зазначив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також він повідомив, що по Марганецькій громаді ворог двічі цілив із важкої артилерії.
Унаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю. Обійшлося без загиблих та постраждалих.