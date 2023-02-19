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Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: які наслідки

Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: які наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Окупанти в ніч на 19 лютого обстріляли Нікополь.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Коли люди мирно спали у своїх домівках, ворог пустив в хід артилерію. Пошкодив одноповерховий та 4 багатоповерхові будинки. Зачепив приватне підприємство та лінію електропередач", - зазначив він.

Фото 2 — Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: які наслідки

За його словами, обійшлося без жертв.

Всі служби працюють, наслідки ворожих атак усувають. 

Нагадаємо, російські окупаційні війська 18 лютого чотири рази обстріляли Нікопольщину

Автор:
Ніна Комащенко