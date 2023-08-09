Росіяни обстріляли з артилерії село на Донеччині: троє поранених

Російські окупаційні війська вранці 9 серпня обстріляли село Миколаївка Донецької області. Внаслідок чергової атаки ворога є поранені.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли село у Костянтинівській громаді зі ствольної артилерії.

"Від вибухів постраждали троє мешканців села. Чоловіка та одну з жінок російська атака заскочила в крамниці, ще одну жительку – у власному будинку. Постраждалі дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, від влучань ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та торговельний об’єкт.

Прокурори після обстрілу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом доби 8 серпня російські загарбники не припиняли обстріли мирних населених пунктів Донецької області. Під ворожий вогонь потрапили Костянтинівська, Вугледарська, Лиманська, Іллінівська і Мар'їнська громади. Внаслідок ворожих атак двоє жителів області отримали поранення.