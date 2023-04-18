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Росіяни обстріляли з артилерії та РСЗВ село під Сумами: є загибла (ФОТО)

Фото: Telegram/Sumy_news_ODA
Фото: Telegram/Sumy_news_ODA

Одна людина загинула та одна була поранена внаслідок російського обстрілу 18 квітня села Річки Сумського району. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що опівдні у вівторок росіяни вдарили по населеному пункту зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню. Зафіксовано 7 прильотів з артилерії та 5 прильотів із РСЗВ.

"Унаслідок обстрілу одна цивільна особа (жінка) від отриманих поранень померла і одна цивільна особа (жінка) поранена. Також пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди", - повідомляють в ОВА.

Зазначимо при цьому, що зазначене село, як і вся Річківська громада відсутні в офіційному переліку територій, на яких ведуться та де можливі бойові дії, який затверджує Міністерство реінтеграції окуповвних територій. Останній раз цей реєстр воно актуалізувало 20 лютого.

Фото: Telegram/Sumy_news_ODA
Фото: Telegram/Sumy_news_ODA

Днями асоціація "Українский клуб аграрного бізнесу" закликала відомство переглянути цей перелік, зокрема через обстріли, що ведуться з Росії по території Річківської громади. На відміну від багатьох інших громад Сумщини, які обстрілюються і до списку внесені, ця - безпосередньо з РФ не межує. При цьому, зокрема, 24 березня, повідомлялося про авіаудар та удар дроном-камікадзе по селу Вири, розташованому від кордону ще далі, ніж Річки.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов