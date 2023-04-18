Росіяни обстріляли з артилерії та РСЗВ село під Сумами: є загибла (ФОТО)

Одна людина загинула та одна була поранена внаслідок російського обстрілу 18 квітня села Річки Сумського району. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що опівдні у вівторок росіяни вдарили по населеному пункту зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню. Зафіксовано 7 прильотів з артилерії та 5 прильотів із РСЗВ.

"Унаслідок обстрілу одна цивільна особа (жінка) від отриманих поранень померла і одна цивільна особа (жінка) поранена. Також пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди", - повідомляють в ОВА.

Зазначимо при цьому, що зазначене село, як і вся Річківська громада відсутні в офіційному переліку територій, на яких ведуться та де можливі бойові дії, який затверджує Міністерство реінтеграції окуповвних територій. Останній раз цей реєстр воно актуалізувало 20 лютого.

Днями асоціація "Українский клуб аграрного бізнесу" закликала відомство переглянути цей перелік, зокрема через обстріли, що ведуться з Росії по території Річківської громади. На відміну від багатьох інших громад Сумщини, які обстрілюються і до списку внесені, ця - безпосередньо з РФ не межує. При цьому, зокрема, 24 березня, повідомлялося про авіаудар та удар дроном-камікадзе по селу Вири, розташованому від кордону ще далі, ніж Річки.