Росіяни обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Дніпропетровщину: пошкоджені понад 20 будинків

В ніч на 24 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Дніпропетровську область. У Марганці поранення отримали двоє людей.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни не полишають у спокої Нікопольщину. На світанку скерували свої "Гради" та "Урагани" на дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську", - зазначив Резніченко.

За його словами у Марганці поранені двоє людей - 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Жінка у важкому стані.

Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Понівечені місцевий хлібозавод та пара установ. Зайнялися кілька автівок. Вогнеборці полум’я вгамували.

Понад 2 000 сімей марганчан без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.

У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці 23 вересня окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів. У Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка.