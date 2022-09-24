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Росіяни обстріляли з "Градів" та "Ураганів" Дніпропетровщину: пошкоджені понад 20 будинків
В ніч на 24 вересня росіяни вкотре накрили вогнем Дніпропетровську область. У Марганці поранення отримали двоє людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Росіяни не полишають у спокої Нікопольщину. На світанку скерували свої "Гради" та "Урагани" на дві громади - Марганецьку та Червоногригорівську", - зазначив Резніченко.
За його словами у Марганці поранені двоє людей - 51-річна жінка та 49-річний чоловік. Обоє у лікарні. Жінка у важкому стані.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Понівечені місцевий хлібозавод та пара установ. Зайнялися кілька автівок. Вогнеборці полум’я вгамували.
Понад 2 000 сімей марганчан без світла. Аварійні бригади енергетиків уже працюють.
У Червоногригорівській громаді ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вранці 23 вересня окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів. У Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка.