Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Дніпропетровщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 8 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли "Градами".

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни чотири рази направляли свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо, ніхто не постраждав", - зазначив Резніченко.

У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди біля них, декілька панелей сонячної електростанції, місцева гімназія. Також обірвана лінія електропередач.

Крім того, окупанти обстріляли тричі Марганецьку громаду.

"Пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці. Масштаби руйнацій у громаді з’ясовуються", - повідомив очільник ОВА.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 7 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів", мінометів та важкої артилерії.