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Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Вночі 4 грудня окупанти 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив він.
За його словами, у Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, вночі 3 грудня окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині, внаслідок чого пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи.