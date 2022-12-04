Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. Вночі 4 грудня окупанти 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Минулося без загиблих та поранених", - зазначив він.

За його словами, у Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражi та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території i з’ясовують деталi атак.

Нагадаємо, вночі 3 грудня окупанти ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольщині, внаслідок чого пошкоджені будинки, електромережі та газопроводи.