Росіяни обстріляли з "Градів" житлові квартали Нікополя

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 6 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли "Градами".

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами". У Нікополі завдали удар по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - зазначив Резніченко.

У місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок.

Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють.

Нагадаємо, протягом дня 5 вересня окупанти відкривали вогонь по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. В результаті три людини отримали поранення, одна жінка 1936-го року народження загинула.