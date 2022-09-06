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Росіяни обстріляли з "Градів" житлові квартали Нікополя
Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпрпетровської області. В ніч на 6 вересня від ворожого вогню потерпав Нікопольський район, який окупанти обстріляли "Градами".
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами". У Нікополі завдали удар по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - зазначив Резніченко.
У місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків. Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2 000 сімей. Аварійні бригади уже працюють.
Нагадаємо, протягом дня 5 вересня окупанти відкривали вогонь по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. В результаті три людини отримали поранення, одна жінка 1936-го року народження загинула.