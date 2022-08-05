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Росіяни обстріляли Запорізьку область: руйнувань зазнали приватні будинки та цивільна інфраструктура

Росіяни обстріляли Запорізьку область: руйнувань зазнали приватні будинки та цивільна інфраструктура

Ввечері 4 серпня жителі Запоріжжя чули гучні вибухи. Ці звуки — результат ворожих обстрілів населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування, повідомив у Facebook очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Ціллю ворога стали села Новоолександрівської громади Запорізького району. В результаті руйнувань зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна людина отримала осколкові поранення, їй надано першу медичну допомогу й госпіталізовано.

Фото 2 — Росіяни обстріляли Запорізьку область: руйнувань зазнали приватні будинки та цивільна інфраструктура
Фото 3 — Росіяни обстріляли Запорізьку область: руйнувань зазнали приватні будинки та цивільна інфраструктура
Фото 4 — Росіяни обстріляли Запорізьку область: руйнувань зазнали приватні будинки та цивільна інфраструктура

Через ворожі обстріли частина населених пунктів Запорізького району залишилась без світла та водопостачання. Спеціалісти працюють над відновленням мереж.

Раніше про обстріли населенних пунктів на лінії зіткнення в Запорізькій області повідомляли у липні. Крім того, у Запорізькій області окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.

Автор:
Віта Молодан