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Росіяни обстріляли Запорізьку область: руйнувань зазнали приватні будинки та цивільна інфраструктура
Ввечері 4 серпня жителі Запоріжжя чули гучні вибухи. Ці звуки — результат ворожих обстрілів населених пунктів, розташованих поблизу лінії розмежування, повідомив у Facebook очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ціллю ворога стали села Новоолександрівської громади Запорізького району. В результаті руйнувань зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Одна людина отримала осколкові поранення, їй надано першу медичну допомогу й госпіталізовано.
Через ворожі обстріли частина населених пунктів Запорізького району залишилась без світла та водопостачання. Спеціалісти працюють над відновленням мереж.
Раніше про обстріли населенних пунктів на лінії зіткнення в Запорізькій області повідомляли у липні. Крім того, у Запорізькій області окупанти почали підпалювати пшеничні поля, щоб підірвати продовольчу безпеку України.Підписуйтесь на наш Telegram канал