Росіяни обстріляли Запоріжжя: пошкоджено складські приміщення

Російські окупанти в ніч на 8 січня атакували околиці Запоріжжя касетними боєприпасами.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вночі ворог вчергове атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Відповідні служби працюють над знешкодженням касетних боєприпасів.

Нагадаємо, армія Російської Федерації зранку 5 січня відкрила вогонь з артилерії по селу Приморське у Степногірській територіальній громаді Запорізької області.