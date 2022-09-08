Росіяни обстріляли житлові будинки і елеватор в Донецькій області. Є постраждалі

В ніч на 8 вересня російські окупаційні війська вели вогонь по будинках в ряді населених пунктів, а також влучили в елеватор у Костянтинівській громаді. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Бахмутський район фактично кожен день проживає під обстрілами. Вночі окупанти вели вогонь по Бахмутській, Соледарській та Світлодарській громадах. У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова. В результаті поранення отримали дві людини.

У Соледарі в результаті ворожих обстрілів пошкоджено спортивний комплекс. Також на території громади пошкоджено приватний будинок у Парасковіївці. У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ – інформація про постраждалих не надходила.

В Кураховому ціллю ворога стали приватний будинок та дорога. Попередньо, без постраждалих. Вночі окупанти обстрілювали стару частину в Авдіївці, а на ранок відкрили вогонь по центру міста. Інформація про постраждалих не надходила.

Днем раніше, в ніч на 7 вересня, російські війська завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську Донецської області. Чи знаходилися люди в будівлі під час удару, не уточнюється. Ймовірно, пацієнтів вже евакуювали, так як в Донецькій області триває обов'язкова евакуація.

Того ж дня армія країни-агресора РФ обстріляла місто Слов’янськ у Донецькій області. Пошкоджено школу і житловий будинок, під завалами якого можуть бути люди. Від ударної хвилі дісталося й сусіднім будинкам, вибиті шибки, обірвані дроти.