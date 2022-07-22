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Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська: є постраждалі
Російські окупаційні війська 22 липня вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська. За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Станом на 22:00 відомо, що щонайменше троє людей отримали поранення внаслідок російської агресії. Крім того, окупанти пошкодили шість п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.
"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти!", — підкреслив Кириленко.
Минулого разу російськи окупанти обстріляли Слов’янську громаду у Донецькій області касетними снарядами 21 липня, тоді двоє мирних мешканців дістали поранення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок обстрілу Слов'янська 19 липня зруйновано приватний будинок, тоді під завалами загинули двоє чоловіків.