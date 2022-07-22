Росіяни обстріляли житлові квартали Слов'янська: є постраждалі

Російські окупаційні війська 22 липня вкотре обстріляли житлові квартали Слов'янська. За попередньою інформацією, обстріл міста окупанти здійснили касетними боєприпасами, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Станом на 22:00 відомо, що щонайменше троє людей отримали поранення внаслідок російської агресії. Крім того, окупанти пошкодили шість п'ятиповерхівок та кілька приватних будинків.

"Російська армія чинить злочини на українській землі, руйнуючи наші міста і селища, вбиваючи мирних людей. За все доведеться відповісти!", — підкреслив Кириленко.

Минулого разу російськи окупанти обстріляли Слов’янську громаду у Донецькій області касетними снарядами 21 липня, тоді двоє мирних мешканців дістали поранення.

Внаслідок обстрілу Слов'янська 19 липня зруйновано приватний будинок, тоді під завалами загинули двоє чоловіків.