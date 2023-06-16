Росіяни обстріляли житлові масиви Херсона, є травмовані

16 червня близько 13:00 російські загарбники масивно обстріляли житлові масиви Херсона.

Про повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, станом на 14:30 обстріли тривають і відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 15 червня 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули, ще двоє – дістали поранення.

Через ворожий удар у Зеленівці загинула 80-річна жінка, а 69-річна — отримала поранення.

Також російська армія обстріляла Берислав, – 55-річний чоловік загинув у власній квартирі.