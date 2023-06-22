Росіяни обстріляли житловий будинок в Херсоні. Є постраждалі

Російські окупаційні війська в другій половині дня 22 червня завдали удару по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі та волонтери з іншого міста.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Поранення дістали 86-річна жінка та 25-річний хлопець, їх госпіталізували. Обоє у тяжкому стані, лікарі борються за їхні життя.

Крім того, під ворожий вогонь потрапили студенти з Рівного, які допомагали місцевим жителям в якості волонтерів.

"Це два молоді хлопці, 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу", — уточнив Прокудін.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни здійснили 72 обстріли Херсонщини, випустивши 345 снарядів. Через російську агресію дві людини загинули, ще вісім - дістали поранення. Днями до цього під ворожий обстріл потрапили рятувальники, які проводили відновлювальні роботи у місті після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.