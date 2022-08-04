Росіяни обстріляли зупинку в Торецьку: 8 людей загинули

4 серпня, близько 11:00, російські окупаційні війська відкрили вогонь по Торецьку Донецької області. Ціллю загарбників стала автобусна зупинка, де в цей час знаходились люди

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Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

В результаті ворожого обстрілу 8 людей загинули, 4 — дістали поранення, в тому числі три дитини.

"За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей. Крім того, росіяни пошкодили церкву та поранили тамтешнього священика, пошкодили навколишні багатоповерхівки", — повідомив Кириленко.

Він вкотре закликав місцевих жителів евакуюватись. Обов’язкова евакуація мешканців Донецької області до регіонів, де не ведуться бойові дії, розпочалася 2 серпня.

Нагадаємо, що початок обов’язкової евакуації населення, що залишилося на підконтрольній частині Донецької області, Верещук анонсувала 30 липня, мотивуючи таке рішення тим, що взимку в регіоні внаслідок руйнувань через війну не буде можливості опалювати житловий фонд.

Мешканці Донеччини можуть відмовитися від евакуації, однак для цього потрібно буде підписати відповідний документ, яким вони офіційно засвідчать, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.