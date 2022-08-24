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Росіяни обстрілюють Дергачі під Харковом
Військові Російської Федерації близько 11:00 24 серпня відкрили вогонь по місту Дергачі, що під Харковом. Обстріл розпочався невдовзі після оголошення повітряної тривоги в регіоні.
Про це в Facebook повідомила пресслужба міської ради.
"Увага! Російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії! Будь ласка, залишайтесь в укриттях!", — звернулася міськрада до жителів.
Інформація про наслідки обстрілів з російської сторони уточнюється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Протягом минулої доби ворог також обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.
В Харкові пошкодили господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.
До цього, 23 серпня, близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок.