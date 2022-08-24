Росіяни обстрілюють Дергачі під Харковом

Військові Російської Федерації близько 11:00 24 серпня відкрили вогонь по місту Дергачі, що під Харковом. Обстріл розпочався невдовзі після оголошення повітряної тривоги в регіоні.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба міської ради.

"Увага! Російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії! Будь ласка, залишайтесь в укриттях!", — звернулася міськрада до жителів.

Інформація про наслідки обстрілів з російської сторони уточнюється.

Протягом минулої доби ворог також обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

В Харкові пошкодили господарські будівлі. Цивільний 61-річний чоловік зазнав поранення. В Чугуївському районі через обстріли сталися лісові пожежі.

До цього, 23 серпня, близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок.