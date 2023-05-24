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Події
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Росіяни обстрілюють окуповані території, щоб звинуватити ЗСУ

окупанти, токмак
Організатори провокації викрили себе. Колаж delo.ua

Протягом цього тижня росіяни кілька разів здійснили провокаційні обстріли міста Токмак Запорізької області, щоб в подальшому звинуватити ЗСУ в руйнуваннях об’єктів цивільної інфраструктури.

Проте, організатори провокації викрили себе. На місці вибуху однієї з російських ракет місцеві мешканці виявили її уламок, на якому було написано  гасло: "За братву и за победу", повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, для того, щоб приховату свою невдачу, окупанти заборонили знімати на відео уламки ракети, а свідкам інциденту пригрозили арештом за розповсюдження інформації.

Крім того, для того, щоб мінімізувати спілкування між людьми, окупанти цілеспрямовано нищать обладнання мобільного зв’язку в Херсонській області. Вони демонтують електроустаткування та підрізають опори веж.

До того ж російське окупаційне командування суворо заборонило проїзд мешканцям на тимчасово окуповану територію у районі міста Гола Пристань, де доступна мережа українського мобільного зв’язку.

Раніше окупанти планували готувати провокації на  Запорізькій АЕС в Енергодарі. Вони заявляли про зупинку всіх енергоблоків та евакуювали колаборантів.

Автор:
Тетяна Гойденко