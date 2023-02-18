Росіяни обстрілюють окуповану частину Херсонщини, аби дискредитувати ЗСУ - Генштаб

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що російські війська самі обстрілюють цивільні об'єкти на захопленій ними території Херсонської області. Про це йдеться у його вечірньому зведенні.

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"З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", - сказано в повідомленні без подробиць.

Натомість зазначено, що на підконтрольній Україні території від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та саме місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

В свою чергу, авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Втім, про які області йдеться, в Генштабі не конкретизують.

Крім того, силами оборони протягом поточної доби знищено дві крилаті ракети "Калібр". Підрозділи ж ракетних військ і артилерії вразили один район зосередження живої сили противника.

Зазначимо також, що раніше в суботу в оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що за минулу добу у його зоні відповідальності ворог здійснив понад 70 обстрілів мирних населених пунктів. Зокрема, було пошкоджено газогін та кілька житлових будинків в Очакові Миколаївської області та Херсоні, але обійшлося без людських втрат.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 70 вогневих завдань. ри черговій спробі ворожої ДРГ висадитись на один з островів в дельті Дніпра знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом", - заявили військові.

Вказано, що за результатами бойової роботи ворожі позиції недорахувалися 10 військових, двох безпілотних розвідників типу "Орлан-10", станції радіоелектронної боротьби, протитанкового ракетного комплексу та крупнокаліберної артилерійської гармати-гаубиці.