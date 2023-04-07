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Росіяни обстрілюють приватні будинки на Донеччині, є постраждалі

Росіяни обстрілюють приватні будинки на Донеччині, є постраждалі
Російська армія опівночі 7 квітнязавдали ракетного удару по Слов'янську

Російська армія опівночі 7 квітнязавдали ракетного удару по Слов'янську. На Волноваському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар та Пречистівка.

На Донецькому напрямку обстріли зафіксовано у Курахівській, Мар'їнській та Очеретинській громаді, повідомив очільник області Павло Кириленко.

"Під обстрілом Часів Яр — у місті пошкоджені 5 будинків. У Соледарській громаді 3 будинки пошкоджено в Міньківці, поодинокі обстріли відбувалися у Васюківці, Федорівці і Роздолівці", - написав він.

Ще 3 приватні будинки пошкоджено у Костянтинівці.

На Лисичанському напрямку під обстрілами Званівка та Переїзне, гучно було у Сіверську та Серебрянці — за попередньою інформацією, без постраждалих.

За минулу добу росіяни поранили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті.

Протягом 5 квітня обстріляли низку населених пунктів Донеччини, внаслідок чого пʼятеро жителів регіону загинули, а ще девʼятеро отримали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко