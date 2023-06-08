Росіяни обстріляли райони евакуації людей в Херсоні (ФОТО/ВІДЕО)

Окупаційні війська 8 червня під час порятунку людей, що постраждали від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, почали обстрілювати місця евакуації в Херсоні.

Про це повідомила Херсонська ОВА та український медіа-проєкт "Ґрати".

"Росіяни обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста", — розповів керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Журналіст "Ґрат" потрапив під обстріл. За його інформацією, окупанти обстріляли район Корабельної площі у Херсоні під час евакуації мешканців затоплених районів.

Після обстрілу евакуацію у цьому районі призупинили. Співробітники ДСНС, мешканці та журналісти на місці намагаються сховатися від обстрілів. Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, станом на ранок 8 червня внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС під водою знаходиться 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Середній рівень підтоплення - 5,6 метрів. В області триває ліквідація наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, на місце прибув президент Володимир Зеленський.

Від початку евакуації окупанти заважають рятувати людей, обстрілюючи житлові квартали.