Росіяни перед втечею викрали з обласної бібліотеки в Херсоні цінні дореволюційні фонди

Російські окупанти перед втечею з Херсона викрали з обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гончара цінні дореволюційні фонди. Про це повідомляють у Херсонській міській раді з посиланням на директорку бібліотеки Надію Коротун.

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"Є і сумна новина. Окупанти вивезли дореволюційні видання, які видавались у Херсонській губернії. Вони безцінні! Це найбільша колекція краєзнавчих фондів! Для науковців та викладачів , студентів і краєзнавців - джерела інформації для досліджень. Знищено інформаційний ресурс для всіх, кого цікавить історія південної частини України. Нам боляче це сприйняти!" - підкреслила вона.

Нагадаємо також, що як стало відомо ще до звільнення міста, окупанти також викрали всі художні цінності, меблі та обладнання з Херсонського обласного музею імені Шовкуненка.

Як вказували у самому музеї, з 31 жовтня по 3 листопада окупаційна "влада" завезла у заклад 30-40 людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку — "все, що бачили".

"Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться — картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я", - повідомляли в музеї.

Так, 1 листопада було завантажено й вивезено у супроводі озброєних автоматами людей у цивільному три фури та шкільний автобус, 2 листопада — ще дві фури, а 3 листопада забирали залишки автобусом вже без збройної охорони. За даними закладу, вантаж був спрямований до Криму, але не факт, що він був останнім пунктом призначення.