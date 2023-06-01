Росіяни перетворюють ЗАЕС і Енергодар на військову базу – Генштаб ЗСУ

Окупанти не зважають на численні заклики з боку Міжнародного агентства з атомної енергії і продовжують перетворювати окупований Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Завод "Нестандартного обладнання і трубопроводів" перетворили на майстерню по ремонту танків і військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" і "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже неодноразово заявляв, що ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для військовослужбовців та зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, танків.

Що стосується ситуації на фронті, то противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби ЗСУ відбили на цих напрямках 21 ворожу атаку.

На Бахмутському напрямку рашисти спробували наступати у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку спроба наступу росіян західніше Масютівки Харківської області та у напрямках Новоселівського і Стельмахівки Луганської області була невдалою.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії південніше Білогорівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське і Спірне на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли численних населених пунктів.

Нагадаємо, сьогодні вночі противник знову застосував ракети “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Загинули три людини, серед них – одна дитина.