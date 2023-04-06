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Війна Війна
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Події
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Росіяни поцілили у п’ятиповерхівку в центрі Оріхова

обстріл оріхова, обстріл запорізької області
Фото: Facebook групи "Оріхів Оголошення"

Окупаційні війська 6 квітня застосували РСЗВ для нанесення удару по п'ятиповерхівці в центрі Оріхова Запорізької області. Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

Цього ж дня ворог наніс по місту авіаудар, який пошкодив житловий сектор. 

В Гуляйполі російські ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі багатоповерхові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Рятувальники прибули на місця влучань та оперативно ліквідовують займання, а фахівці відповідних органів реєструють черговий воєнний злочин.

"Закликаю місцевих жителів, а особливо родини з дітьми, відповідально поставитись до безпеки та евакуюватися з лінії фронту", - звернувся до місцевих жителів очільник ЗОВА Юрій Малашко.

Нагадаємо, ворог вночі та вранці 31 березня обстрілював Запоріжжя та район. Внаслідок обстрілів фіксували руйнування. Згодом з'ясувалося, що кількість постраждалих зросла до семи.

Автор:
Віта Молодан