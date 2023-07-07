Росіяни пошкодили будинки і дитсадок, є постаждалі: в ОВА розповіли, як минула доба на Донеччині

В Донецькій області росіяни не припиняють обстрілювати помешкання мирних жителів. Протягом 6 липня окупанти на Донеччині вбили одну людину, ще 5 - отримали поранення.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

Згідно з повідомленням, пртягом доби під обстрілами перебували Вугледар, Пречистівка, Красногорівка і Костянтинівка. Авдіївка зазнала ракетного удару. Також зафіксовано обстріли околиць Очеретинської громади.

Курахівська громада потрапила під ворожий вогонь 5 разів - пошкоджено 3 будинки в Іллінці і інфраструктурний об'єкт у Гірнику.

Численних обстрілів зазнала Торецька громада. У Торецьку одна людина загинула і 2 поранено, пошкоджено 11 будинків, дитсадок і 2 крамниці. Північному ворожі обстріли пошкодили 4 будинки і 3 інфраструктурні об'єкти, одна людина зазнала поранень.

У Часовоярській громаді загарбники поцілили у багатоповерхівку, приватний будинок і 2 нежитлові будівлі. У Соледарській громаді під вогнем опинилися Васюківка і Роздолівка. Лиманську громаду росіяни обстріляли 16 разів. Є "приліт" у Колодязях - зруйновано 2 будинки і 1 пошкоджено, у Ямполівці зруйновано 1 і 1 пошкоджено.

Нагадаємо, окупанти 6 липня обстріляли Торецьк і Новомихайлівку Донецької області, вбивши одну людину й поранивши ще чотирьох.