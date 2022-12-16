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Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури та будинки у Київській області
Внаслідок ракетної атаки РФ 16 грудня у Київській області пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога", - зазначив він.
На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Кулеба повідомив, що у регіоні діють екстрені вимкнення електрики, лікарні та критична інфраструктура функціонують на генераторах.
Крім того, у деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла.
Він нагадав, що в області цілодобово функціонують більше 400 Пунктів Незламності. У них є електрика, тепло, інтернет, чай/кава, аптечка.
Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони 16 грудня збили 60 ракет із 76-ти, випущених країною-агресором РФ по об’єктам критичної інфраструктури України.