Росіяни пошкодили трубопровід із аміаком на Харківщині: сталася розгерметизація

Російські окупанти пошкодили трубопровід із аміаком у Купʼянському районі Харківської області. Про це ввечері 5 червня повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

"В області розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків ситуації. На місці працюють усі профільні служби", – зауважив чиновник.

Як поінформував Синєгубов о 22:29, заміри в Куп‘янську показують, що аміаку в повітрі немає.

"За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає", – йдеться в повідомленні.

Він додав, що в населених пунктах Кучерівка, Синьківка й Петропавлівка, які розташовані ближче до кордону з РФ, тривають заміри.

"Продовжуємо контролювати рівень забруднення", – зазначив очільник ОВА.

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Очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі "Суспільному" також сказав, що наразі загроза для Куп'янської громади відсутня.

"Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрямок вітру на даний час — у бік окупованої території. На цей час по усім вимірам, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку перебуває у нормі", – висловився він.