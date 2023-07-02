- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Росіяни прицільно вдарили по багатоповерхівці в Херсоні, є поранені
2 липня близько 11:20 російські війська обстріляли один із житлових районів Херсона. Окупанти влучили у багатоповерхівку.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Внаслідок обстрілу четверо містян отримали поранення. Уламки пошкодили обʼєкти цивільної інфраструктури.
Згідно з повідомленням, окупанти вели вогонь з тимчасово окупованої території регіону.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, протягом доби 1 липня російські загарбники 86 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА.