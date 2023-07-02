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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни прицільно вдарили по багатоповерхівці в Херсоні, є поранені

херсон, обстріли
Фото: Офіс генпрокурора

2 липня близько 11:20 російські війська обстріляли один із житлових районів Херсона. Окупанти влучили у багатоповерхівку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок обстрілу четверо містян отримали поранення. Уламки пошкодили обʼєкти цивільної інфраструктури. 

Згідно з повідомленням, окупанти вели вогонь з тимчасово окупованої території регіону.

Дані щодо постраждалих уточнюються.  

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, протягом доби 1 липня російські загарбники 86 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. 

Автор:
Тетяна Гойденко