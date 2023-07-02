Росіяни прицільно вдарили по багатоповерхівці в Херсоні, є поранені

2 липня близько 11:20 російські війська обстріляли один із житлових районів Херсона. Окупанти влучили у багатоповерхівку.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок обстрілу четверо містян отримали поранення. Уламки пошкодили обʼєкти цивільної інфраструктури.

Згідно з повідомленням, окупанти вели вогонь з тимчасово окупованої території регіону.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом доби 1 липня російські загарбники 86 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА.