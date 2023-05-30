Росіяни припинили наступальні дії на Бахмутському напрямку - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили на цих напрямках 27 ворожих атак. Найтяжчої залишається ситуація на Мар’їнському і Бахмутському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак противника. Ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області. На Бахмутському напрямку протягом доби окупанти не наступали, але завдав авіаційного удару в районі Торецька та інших населениз пунктів Донецької області.

Інтенсивність боїв під Бахмутом суттєво знизилась оскільки російські війська здійснють заміну підрозділів з Вагнерівців на регулярну армію.

На Куп’янському напрямку ворог спробував наступати в районі Масютівки, Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка - Луганської.

На Авдіївському і Лиманському напрямках ворог наступальних дій не проводив, але завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни стоять в обороні.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається стабільному.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Авіація ЗСУ за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, минулої доби було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Нагадаємо, вчора підрозділи Сил оборони відбили на Східних напрямках 19 ворожих атак.