Росіяни продовжують атакувати Херсон й область: обстріляли залізничний вокзал та енергетиків, є загиблі

Російські окупанти 3 травня бʼють по цивільній інфраструктурі та мирних жителях Херсона й області. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ворог ударив по залізничному вокзалу Херсона. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє цивільних отримали поранення.

Крім того, загарбники пошкодили машину швидкої допомоги. Медики не постраждали. Наразі на місці працюють рятувальні служби.

Також окупанти вбили трьох енергетиків, які виконували аварійно-відновлювальні роботи поблизу села Степанівка.

Війська РФ гатили й по інших населених пунктах, зокрема, по селах Михайлівка, Гаврилівка, Тягинка й Іванівка. В останньому поранено 61-річного місцевого жителя.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що після чергової російської атаки регіону правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вранці 3 травня загарбники обстріляли й село Токарівка Херсонської області. Ворог гатив по житлових будинках, вбивши одну людину.

Пізніше стало відомо, що окупанти атакували гіпермаркет у Херсоні. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв про трьох загиблих та пʼятьох поранених. Своєю чергою голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував про трьох загиблих і чотирьох поранених.