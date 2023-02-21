Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину: за добу вбили двох людей

Російські окупаційні війська протягом доби 20 лютого 58 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 58 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА, також по області завдали ракетного удару.

Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Через обстріли у місті пошкоджено житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини.

Як повідомили в Херсонській міській раді, з перших днів звільнення міста і до 9 лютого на території Херсонської громади ушкоджено 44 об‘єкти інфраструктури, 1434 житлових будинки (багатоквартирні та приватні), 62 навчальних заклади (включаючи дитячі садки), 19 закладів охорони здоров‘я та 60 нежитлових будівель.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 19 лютого на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених російськими обстрілами є троє дітей.

Також російські окупаційні війська зранку 19 лютого накрили з артилерії село Бургунка на Херсонщині.