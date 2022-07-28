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Росіяни протягом доби чотири рази обстріляли з "Угаранів" Бахмут: є загиблі та поранені
Російська армія протягом доби, 28 липня, обстріляла Бахмут у Донецькій області чотири рази з "Ураганів". Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Бахмут знову під російським вогнем — сьогодні росіяни обстріляли місто чотири рази з Ураганів. Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених", - поінформував очільник ОВА.
За його слова, через російську агресію пошкоджено шість багатоквартирних та шість приватних будинків.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За попередньою інформацією, окупанти застосували касетні боєприпаси.
Наразі на місці працюють рятувальники.
Варто зазначити, що Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішення спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання.