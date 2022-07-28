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Росіяни протягом доби чотири рази обстріляли з "Угаранів" Бахмут: є загиблі та поранені

Донецька область, Бахмут, війна в Україні
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російська армія протягом доби, 28 липня, обстріляла Бахмут у Донецькій області чотири рази з "Ураганів". Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.  

"Бахмут знову під російським вогнем — сьогодні росіяни обстріляли місто чотири рази з Ураганів. Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених", - поінформував очільник ОВА.  

За його слова, через російську агресію пошкоджено шість багатоквартирних та шість приватних будинків. 

За попередньою інформацією, окупанти застосували касетні боєприпаси. 

Наразі на місці працюють рятувальники. 

Фото 2 — Росіяни протягом доби чотири рази обстріляли з "Угаранів" Бахмут: є загиблі та поранені
Фото 3 — Росіяни протягом доби чотири рази обстріляли з "Угаранів" Бахмут: є загиблі та поранені
Фото 4 — Росіяни протягом доби чотири рази обстріляли з "Угаранів" Бахмут: є загиблі та поранені
Фото 5 — Росіяни протягом доби чотири рази обстріляли з "Угаранів" Бахмут: є загиблі та поранені

Варто зазначити, що Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішення спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання. 

Автор:
Анастасія Перцева