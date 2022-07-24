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Росіяни протягом доби нанесли 15 ударів по Донеччині: зруйновані дві школи та приватні будинки
Російські військові протягом доби обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області з артилерії, ракетних установок, РСЗВ "Ураган" і "Град". Зокрема, зранку 24 липня внаслідок ворожого удару було зруйновано дві школи.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку - у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", - поінформував Кириленко.
За його словами, близько 05:00 ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади, внаслідок чого було зруйновано приватний будинок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Про постраждалих на даний час інформація не надходила", - додав він.
Усього протягом доби росіяни обстріляли дев'ять населених пунктів, завдавши 15 ударів. Ворог спрямував вогонь на житлові будинки. Є вбиті та поранені.
Під ударами перебували міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Курахове, смт Гостре та Курдюмівка, села Веселе та Кам'янка.
Як повідомили у Нацполіції, росіяни били з авіації, артилерії, ракетних установок, РСЗВ "Ураган" і "Град".
"Зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об’єкти: 18 житлових будинків, дві школи, гаражі, господарські споруди", - йдеться у повідомленні.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 23 липня у Луганській області поблизу Лисичанська під смертельний вогонь Збройних сил України потрапив ОМОН із Сахаліна. Зокрема, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими.