Росіяни ракетним ударом вщент зруйнували адмінбудівлю в Авдіївці (ФОТО)

Внаслідок ракетного удару в Авдіївці Донецької області вщент зруйновано чотириповерхову адміністративну будівлю. Про це повідомив у Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт. Люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих", - написав він.

В свою чергу, як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України в неділю ворог безуспішно вів наступальні дії в районах Авдіївки та населених пунктів Сєверне і Первомайське західніше міста. Обстріляно на цьому напрямку було Авдіївку, а також села Орлівка і Нетайлове.

Нагадаємо, що напередодні, як повідомляла обласна влада, вночі та зранку росіяни стріляли по Авдіївці тричі з артилерії та один раз із "Градів". Внаслідок цього у місті було пошкоджено будинки на шести вулицях. Загинули дві людини, зокрема п'ятимісячна дитина, у родині, яку перед цим військові багаторазово вмовляли виїхати.

Перед цим керівник міста Віталій Барабаш якраз анонсував, що з Авдіївки будуть примусово евакуювати дітей разом з кимось із батьків. За цього словами, на 30 березня в Авдіївці залишалося шестеро дітей, хоча ще три тижні тому їх було майже 50.