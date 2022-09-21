Росіяни розбили одну з тисячолітніх половецьких баб біля Ізюму

Військові російської армії пошкодили унікальну пам'ятку, яка стояла на горі Кременець біля Ізюму тисячу років, — половецькі баби. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Одна із дев'яти 9 кам‘яних половецьких баб зруйнована майже прямим попаданням снаряду, поруч також зруйновано пам’ятник героям Другої світової війни.

"Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію", — зазначив Ткаченко.

Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року по кінець серпня 469 об'єктів культурної спадщини були пошкоджені або зруйнувні війська РФ. Збитки вже досягнули сотень мільйонів гривень.

Порівняно із 30 липня кількість зафіксованих епізодів збільшилася на 14 з 450, причому тоді повідомлялося, що "ще близько 50 епізодів перебувають на перевірці". Зокрема, внаслідок російської агресії, в Україні зруйновано близько 100 бібліотек.

Для відновлення культурної спадщини Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало платформу проєкту "Збережіть українську культуру".