Росіяни розстріляли колону автомобілів в Харківській області, 24 людини загинуло: СБУ розпочала розслідування

Окупанти розстріляли цивільну колону в так званій "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Служба безпеки України розпочала розслідування цього воєнного злочину російських військ, повідомила 1 жовтня пресслужба СБУ.

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В.о. голови СБУ Василь Малюк розповів, що наприкінці вересня росіяни повністю знищили колону з семи автомобілів.

Як повідомив в свою чергу ЗМІ речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, за остаточними даними, загинули 24 людини, з яких 13 дітей та одна вагітна жінка.

Харківська обласна прокуратура уточнила, що російська армія атакувала колону автомобілів 25 вересня, коли цивільні намагались евакуюватись. Дві машини знищені повністю, у них були діти з батьками — вони згоріли живцем.

Декільком людям вдалося врятуватися з-під обстрілу, зараз вони дають свідчення слідчим. Слідство встановлює особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

"СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян. Строків давності такі злочини не мають, винні обов’язково відповідатимуть за скоєне", — підкреслилии в спецслужбі.

Співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 30 вересня росіяни завдали ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули 30 осіб та ще 88 були поранені.

Зазначено, що серед загиблих є двоє дітей (11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик), а також 36-річний працівник місцевого управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка.