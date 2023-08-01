Росіяни скидають авіабомби на Донеччину: є жертви та руйнування (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати міста та села Донецької області. Зокрема, 31 липня росіяни скидали авіабомби та били з танків та Ураганів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, на Волновахському напрямку під обстрілами окупантів були Вугледар та Благодатне, обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку внаслідок обстрілів у Курахівській громаді дві людини загинули. Авдіївка зазнала танкового обстрілу, там є влучання на чотирьох вулицях. Також через ворожі атаки пошкоджено будинок у Соловйовому Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку росіяни обстріляли з Ураганів Іллінівську громаду. У Часовоярській громаді пошкоджено будинок, а у Нью-Йорку внаслідок авіаударів пошкоджено 35 будинків та інтернат, ще 5 будинків пошкоджено у Торецьку.

На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 10 будинків: п’ять у Званівці і п’ять у Переїзному.

"Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще трьох", - повідомив Кириленко.

Зазначимо, ворог щодня обстрілює населені пункти Донецької області. Лише за добу 30 липня через атаки росіян у регіоні одна людина загинула та ще семеро отриммали поранення.