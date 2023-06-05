Росіяни скинули авіабомби на центр Торецька: троє людей отримали поранення

5 червня російські війська обстріляли Торецьк Донецької області. За попередньою інфоормацією, окупанти двічі вдарили по центру міста з використанням авіабомб ФАБ-250.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу двоє жінок і один чоловік отримали осколкові поранення. Їх було госпіталізовано до лікарні.

Крім того, троє правоохоронців, які проїжджали повз, зазнали контузій. Також від вибуху пошкоджено навчальний заклад, житлові багатоповерхові будинки, цивільну інфраструктуру, адмінбудівлю та приміщення банку.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Донецької області. Так, за добу 4 червня ворог обстріляв низку населених пунктів області.