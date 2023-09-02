Росіяни скинули авіабомби на село поблизу Каховської ГЕС: є загиблий та поранені (ФОТО)

Одна людина загинула і ще дві поранені вдень 2 вересня в результаті удару російською армією керованими авіабомбами по селу Одрадокам’янка Тягинської громади. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

За його словами, бомби влучили у приватні будинки. Несумісні з життям травми отримав 43-річний чоловік. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, обстріл стався близько 12:07. Окрім загибелі одного та поранення двох цивільних, в населеному пункті Зруйновано та пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінію електропередачі.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Зазначимо також, що у ніч на суботу, за повідомленнями обладміністрації та прокуратури, близько 1:30 росіяни обстріляли й центр Херсона, поціливши поблизу житлових будинків.

Мінно-вибухову травму, поранення обличчя та гостру реакцію на стрес отримала 69-річна жінка. Медики надали постраждалій допомогу на місці. Також був травмований 49-річний чоловік. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітини та мінно-вибуховою травмою.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо також, що 12 серпня повідомлялося, що в Одрадокам’янці окупанти скинули вибухівку з дрона, влучивши прямо на подвір’я місцевих мешканців. Важкі ураження тоді отримав 72-річний чоловік.