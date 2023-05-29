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Росіяни скинули авіабомби на заправку та адмінбудівлю в Торецьку: є жертви
Російські окупаційні війська 29 травня атакували Торецьк Донецької області, застосувавши авіабомби, внаслідок чого одна людина загинула, а ще кілька постраждали. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.
За даними слідства, обстріл стався близько 11:30. Ворог застосував, імовірно, бомби ФАБ-250.
Один зі снарядів поцілив по місцевій автозаправній станції. У результаті загинув 28-річний робітник. За попередніми даними, ще восьмеро цивільних (шестеро жінок та двоє чоловіків) отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Друга бомба впала на адміністративну будівлю – від вибуху місцевий житель отримав тілесні ушкодження.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, окупанти пошкодили приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.
Як додали в прокуратурі, остаточна кількість жертв ще встановлюється.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).