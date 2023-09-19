Росіяни скинули авіабомбу на Куп'янськ: троє загиблих

Російська окупаційна армія у вівторок, 19 вересня, завдала удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинули три людини.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти здійснили черговий військовий злочин проти мирного населення Харківщини.Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ", - зазначив Синєгубов

Він додав, що внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей.

Наразі на місці працюють екстрені служби.

Інформація про наслідки удару уточнюється.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Напередодні окупанти завдали ударів по Холодногірському району Харкова. Під артилерійським вогнем минулої доби опинилися понад 16 населених пунктів області.