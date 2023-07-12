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Росіяни скинули авіабомбу на село на Харківщині, поранено чоловіка
Протягом доби 11 липня російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області з артилерії, мінометів і завдали ударів з авіації.
Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.
За його словами, окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп'янського району. Внаслідок цього було пошкоджено 4 приватних будинки, а 74-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.
У селі Хатнє Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.
Синєгубов додав, що в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети..
Нагадаємо, протягом доби 10 липня, росіяни завдали ударів по населеним пунктам Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів.