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Події
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Росіяни скинули авіабомбу на село на Харківщині, поранено чоловіка

харківська область, обстріли
Керована авіабомба. Фото: Вікіпедія

Протягом доби 11 липня російські війська обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області з артилерії,  мінометів і завдали ударів з авіації.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Кучерівка Куп'янського району. Внаслідок цього було пошкоджено 4 приватних будинки, а 74-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У селі Хатнє Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю клубу.

У селі Вишневе Ізюмського району через ворожий обстріл горіло складське приміщення насіння соняшника.

Синєгубов додав, що в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети..

Нагадаємо, протягом доби 10 липня, росіяни завдали ударів по населеним пунктам Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Автор:
Тетяна Гойденко