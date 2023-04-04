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Росіяни скинули дві авіабомби на село в Чернігівській області: які наслідки

Росіяни скинули дві авіабомби на село в Чернігівській області: які наслідки
Російська армія здійснила авіаудар по Чернігівській області.

Армія країни-агресора РФ 4 квітня завдала авіаудару по селу Печенюги в Чернігівській області, внаслідок чого там загорівся будинок.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок та господарські споруди. Як стало відомо, загоряння сталося в результаті авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби. 

Інформація про потерпілих поки не надходила.

Нагадаємо, 1 квітня ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка Донецької області, внаслідок чого було зруйновано чотириповерхову адміністративну будівлю.

Автор:
Ніна Комащенко