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Росіяни скинули на Чернігівщину керовані авіабомби
Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області. Під ворожий вогонь потрапило село Костобобрів.
За повідомленням оперативного командування "Північ", три авіабомби були випущені з двох літаків окупантів і влучили в житловий сектор.
Внаслідок авіаудару було пошкоджено 8 будинків, у двох з них сталася пожежа. Про загиблих та поранених інформація наразі відсутня.
Нагадаємо, вночі 28 квітня російські окупанти завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, постраждали жителі Умані Черкаської області – там ракета влучила в багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555. Крім того, було ліквідовано два безпілотники оперативно-тактичного рівня.